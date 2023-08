Juventus, rebus Pogba: il francese rimanda ancora il rientro

Il giocatore deve ancora recuperare la condizione in vista del suo rientro in campo dall'infortunio che ha subito

La Juventus è attesa questo pomeriggio dal primo test casalingo della stagione: i bianconeri scenderanno in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Juventus B, selezione allenata da Brambilla e composta dai giocatori della Next Gen e della Primavera. Per la prima volta la partita si disputerà allo stadio e non a Villar Perosa; ed in occasione del centenario di proprietà della famiglia Agnelli, saranno molte le iniziative prima e dopo la partita.

Una grande festa quindi, per riavvicinare il pubblico alla squadra in vista dell'inizio della prossima Serie A, in programma il 20 agosto. Attesi per questo pomeriggio, con calcio d'inizio alle 18:30, 24mila spettatori, che riempiranno il primo anello dell'impianto, l'unico aperto per la partita di questa sera. Sarà l'occasione per i tifosi di rivedere i loro beniamini, anche se non tutti scenderanno in campo.

Tra chi rimarrà fuori c'è Paul Pogba: il francese è ancora fuori dopo l'infortunio di metà maggio scorso, e nonostante si stia allenando parzialmente in gruppo, il suo debutto sembra molto lontano. Sicura la sua assenza nelle tre partite prima della sosta, con il rientro che potrebbe slittare addirittura ad ottobre, per essere certi di non incorrere in ricadute.