Juventus, le parole dei calciatori del Real Madrid dopo la sfida

La Juventus, questa notte, è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0, grazie alle reti di Benzema e Marco Asensio. I bianconeri hanno così concluso il tour in America con una vittoria, un pareggio e un insuccesso. Alcuni calciatori dei Blancos hanno rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita ai canali ufficiali del proprio club, parlando anche dei bianconeri. Ecco le parole dell'attaccante spagnolo, autore del secondo gol che ha chiuso la gara: "È stata davvero una bella prestazione. Volevamo finire al massimo e ci siamo riusciti. Abbiamo affrontato una grande squadra e il modo in cui abbiamo giocato e la nostra intensità si stanno avvicinando a quello che vogliamo vedere in questa stagione. Siamo pronti per la nostra prima partita ufficiale. È stata una pre-stagione davvero buona e dura, siamo sulla strada giusta. Abbiamo una squadra piena di esperienza e gioventù allo stesso tempo. Siamo entusiasti di provare a vincere il maggior numero possibile di trofei in questa stagione e ci stiamo preparando a fare proprio questo. Dobbiamo riposare per un paio di giorni una volta tornati e poi inizieremo i preparativi per la Supercoppa, il nostro primo titolo".