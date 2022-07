Juventus, sfumato Raum per la fascia sinistra: il terzino va al Lipsia

La Juventusè alla ricerca di un terzino sinistro per far rifiatare Alex Sandro, e tra i tanti nomi, si era pensato anche a Raum, difensore tedesco. L'ex Greuter Furth, per costi e caratteristiche era uno dei preferiti di Madama, ma il classe '98, però, si è trasferito al Lipsia, come noto dal comunicato del club tedesco, motivo per cui adesso la Vecchia Signora dovrà cercare un nuovo nome: "L'RB Lipsia si è assicurato il primo posto in vista della nuova stagione della Bundesliga. Dopo la partita di Supercoppa contro l'FC Bayern, il club è lieto di annunciare l'ingaggio di David Raum. Il 24enne arriva dal TSG 1899 Hoffenheim con effetto immediato e firma un contratto quinquennale fino al 2027.