Juventus – Ranocchia è pronto al salto di qualità: possibile prestito in B

Quale sarà il futuro di Filippo Ranocchia? Il giovane centrocampista della Juventus potrebbe partire in prestito. Su di lui il Vicenza.

redazionejuvenews

La Juventus si gode Filippo Ranocchia, giovane stella dell'Under-23 bianconera. Nel corso delle amichevoli estive il centrocampista classe 2001 si è messo in mostra, facendo vedere ottime giocate e colpi di classe. Per lui anche un magnifico gol, nella partita contro il Monza valida per il trofeo Berlusconi. E ora? Il futuro del giovane centrocampista bianconero sembra brillante, ma alla Juventus non c'è tempo e spazio per crescere. L'Under-23 è stata una buona palestra, ma la Serie C in questo momento sembra essere troppo stretta. Il Sassuolo, nell'ambito dell'operazione Locatelli, si era interessata al suo cartellino, ma la i bianconeri non hanno nessuna intenzione di perdere il controllo sul giocatore. L'opzione ideale sarebbe un prestito.

Reduce da un ottima stagione con la Juventus Under-23, Ranocchia è un mediano moderno, veloce, agile e abile nell'impostazione. Nella scorsa stagione il classe 2001 ha collezionato ben 29 presenze in Serie C, condite da 3 gol e 3 assist. Ora diverse squadre si sono dette interessate a lui, con la dirigenza bianconera che studia con attenzione le possibili destinazioni. Il Cagliari, ad esempio, alla ricerca di alcuni rinforzi, sarebbe sulle tracce di Ranocchia e Dragusin, due dei migliori prospetti dell'Under-23 bianconera. Questa opzione, però, non scalda la dirigenza bianconera, preoccupata che in una squadra di Serie A ci sia poco spazio per loro.

Discorso diverso per la Serie B, ritenuto il campionato perfetto per la crescita dei giovani talenti juventini. Non a caso Felix Correia è stato da poco girato in prestito al Parma, retrocesso nella serie cadetta al termine della scorsa stagione. Su Ranocchia è forte l'interesse del Vicenza, piazza decisamente interessante per il futuro del centrocampista. Il direttore sportivo della squadra veneta, intervistato da Sportitalia, ha però raffreddato la pista: "Trattativa aperta con la Juve per Ranocchia? Assolutamente no, siamo su altri profili. Quali? E' una trattativa complicata, non ne posso parlare".