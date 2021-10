La Juventus pensa al centrocampo che verrà: Tchouameni in, Ramsey out

Dal suo ritorno alla Juventus, Massimiliano Allegri ha messo in chiaro sin da subito come il centrocampo fosse il reparto che più avesse bisogno di un upgrade. I giocatori presenti in rosa non soddisfacevano al 100% il tecnico bianconero, che per...

Dal suo ritorno alla Juventus, Massimiliano Allegri ha messo in chiaro sin da subito come il centrocampo fosse il reparto che più avesse bisogno di un upgrade. I giocatori presenti in rosa non soddisfacevano al 100% il tecnico bianconero, che per questo ha chiesto immediati rinforzi. Rinforzi che sono arrivati, anche se non proprio immediatamente. Dopo mesi di estenuanti trattative, la dirigenza bianconera ha accontentato l'allenatore riuscendo a mettere le mani su Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano, dopo un iniziale periodo di ambientamento, ha convinto tutti, faro della Juventus in mezzo al campo.

Il centrocampista italiano da solo, però, non può essere abbastanza. Per questo la Juventus è ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Il nome che è da mesi in cima alla lista è Tchuameni, giovane centrocampista francese del Monaco. Il classe 2000 sarebbe il partner ideale dell'ex Sassuolo. I due si completerebbero alla perfezione, formando una mediana, giovane, forte e dinamica, in grado di reggere contro qualsiasi urto. La squadra francese, però, valuta il suo talento circa 35 milioni di euro, cifra che al momento la Juventus non può permettersi di spendere. Sarà necessario vendere qualcuno e liberare un posto in rosa.

L'indiziato numero uno è sempre Aaron Ramsey, sempre più al di fuori dal progetto bianconero. Entrambe le parti vorrebbero separarsi, ma nessuna squadra sembra interessata al cartellino del giocatore, anche a causa del pesantissimo ingaggio da 7 milioni annui. Il contratto del centrocampista gallese non scadrà a breve e la Juventus si ritrova a dover vendere a tutti i costi l'ex Arsenal. Ma a chi? Nelle ultime ore, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile interessamento da parte del Newcastle. La squadra inglese, comprata da pochi giorni da un ricchissimo fondo di investimenti arabo, sarebbe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e starebbe pensando al giocatore della Juventus. La trattativa andrà in porto?