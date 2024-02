Juventus, Rabiot raggiunge 200 presenze con la maglia bianconera

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Con il numero 25… Adrien Rabiot !» Juventus-Frosinone non è una partita come le altre per il centrocampista francese, che con la fascia da capitano al braccio raggiunge un altro traguardo importante con la maglia bianconera: le 200 presenze alla Juventus - il quinto francese a riuscirci dopo David Trezeguet (320 presenze), Michel Platini (224), Zinedine Zidane (212) e Lilian Thuram (204).

Ennesima dimostrazione di come il numero 25 bianconero in questo ultimo lustro sia entrato a far parte della storia del nostro club. Il prossimo 3 aprile Rabiot compirà 29 anni, ma alle sue spalle ha già oltre un decennio di carriera - da quando giovane esordiente venne lanciato in campo dal PSG a soli 17 anni nella stagione 2012-13. Da lì in poi la sua crescita non si è mai fermata, sia sotto l’aspetto tecnico che personale e umano, ritagliandosi in queste stagioni in bianconero un ruolo cruciale sia in campo che fuori.