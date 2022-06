Rabiot: Tuchel vuole il francese al Chelsea

La Juventus sta lavorando incessantemente sul fronte entrate, con Pogba e Di Maria obiettivi di questa prima parte del marcato, mentre deve risolvere anche diversi casi sul fronte uscite. Il club bianconero, dopo gli addii di Dybala , Chiellini, Bernardeschi e Morata , potrebbe cedere Adrien Rabiot , centrocampista di Madama, che avrebbe chiesto alla Juventus di andare via, per provare una nuova esperienza dopo le tre stagioni, non certo esaltanti, passate a Torino. La Juventus, dal canto suo, ha registrato già diverse offerte, soprattutto dalla Premier League, più precisamente dal Chelsea e dal Manchester United. Infatti, il club bianconero, dopo aver acquistato l'ex PSG nel 2019 a parametro zero, vorrebbe incassare almeno 20 milioni, per portare a termine così un'ottima plusvalenza.

Dal canto suo Rabiot sembra ormai deciso a lasciare l'ombra della Mole, anche se, in un'intervista di pochi giorni fa, aveva dichiarato il contrario prospettando una permanenza a Torino: "Personalmente non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare questi argomenti in questo momento, lascio che se ne occupi il mio agente. Sono sotto contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, in ogni caso non sarà una mia scelta. Da quando sono tornato in Nazionale ho giocato con una certa regolarità anche se nel club ho avuto alti e bassi. Ma è stata una stagione complicata a livello collettivo. Io in ogni caso ho la fiducia del mio allenatore".