Juventus quindicesima per spese sul mercato dal 2019

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita in programma domenica a pranzo contro il Frosinone: dopo i due punti conquistati nelle scorse quattro partite, i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria per riprendere la loro corsa e per difendere il secondo posto, con lo scudetto che sembra ormai andato appannaggio dell'inter, in vantaggio di 9 punti e con una partita da recuperare.