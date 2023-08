La Juventus punta il Real Madrid di Ancelotti: sullo sfondo c’è Vazquez

A far scalpore è la presenza di Dusan Vlahovic , che ha preso parte alla seduta di gruppo. Prima parte dedicata alla corsa, poi con il pallone, comprese le partitelle, in cui ha anche segnato un paio di reti. Il serbo è stato selezionato da mister Allegri nel ristretto lotto di rigoristi in vista dell'impegno contro i Blancos .

Possibile vederlo in campo nella notte tra il 2 e il 3 agosto (ore 1.30 in Italia) nella sfida del Camping World Stadium. Diversa invece la situazione per Paul Pogba -ancora in fase di recupero- che ha svolto con il gruppo solo la prima parte di allenamento, poi ha proseguito il percorso personalizzato. Il Real Madrid -dopo il pari contro il Milan e la dura sconfitta nel 'Clasico' versione USA- scenderà in campo contro la Juventus con la voglia di dimenticare i primi due risultati della tournée. Di certo l’umore degli uomini guidati da Carlo Ancelotti non è dei migliori, come testimoniato dalle parole di Dani Carvajal: "Perdere contro di loro non lascia mai un buon sapore di bocca...".