Juventus, nel mirino Pulisic per l’attacco: il Chelsea però spara alto

La Juventus sta sondando diversi profili per il dopo Dybala. Tra questi nomi ci sarebbe anche quello di Pulisic, in uscita dal Chelsea.

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando ininterrottamente per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero dovrà sostituire Paulo Dybala, che non rinnoverà il proprio contratto con la casacca juventina, motivo per cui, in estate, servirà un nuovo attaccante. Tanti nomi sono circolati nelle ultime settimane, da Raspadori a Di Maria, da Zaniolo a Gnabry, ma secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un nuovo profilo gradito alla dirigenza, ovvero Christian Pulisic, ala del Chelsea. Lo statunitense, in Inghilterra dal 2019, non rientra più nei piani di Tuchel, infatti, l'ex Borussia Dortmund nella ultime partite è spesso e volentieri in panchina.

Per completare il quadro, il padre del classe '98, Mark, nelle ultime ore, si è lasciato anche andare ad uno sfogo velato sui social: "La cosa triste è che ama questo club, i suoi compagni e Londra. Dà anima e corpo per essere un professionista. Avanti figlio mio, 6 grandi mesi davanti a te." Un messaggio criptico, che però non lascia indifferenti, soprattutto in vista del futuro. Il contratto dello statunitense scade nel 2024, tra due anni, quindi il discorso per un'eventuale cessione potrebbe già essere intavolato, anche per capire le richieste dei Blues, che si aggirerebbero intorno ai 50 milioni, cifra sicuramente alta per la Juventus.

I margini per il trasferimento in realtà ci sarebbero, visto che Rabiot, centrocampista della Vecchia Signora, secondo alcune fonti inglesi, interesserebbe a Thomas Tuchel. Il francese potrebbe essere un'arma importante per dare slancio alla trattativa, ma di certo non sarà un'operazione semplice. Infatti, Pulisic, guadagna quasi 8 milioni di sterline all'anno, un ingaggio al limite per quanto riguarda la Juventus, che d'ora in poi vorrebbe abbassare gli stipendi della squadra, anche in vista dei nuovi provvedimenti della UEFA che partiranno nella prossima estate, e dell'indice di liquidità previsto nel nostro campionato, misure che mirano a contenere i costi per i club, con la Juventus che non gravita certamente in buone acque.