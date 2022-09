Juventus, le statistiche in vista del match con il PSG

NOVE SU DIECI La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 sfide europee contro squadre francesi (7V, 2N), l’unica sconfitta è arrivata, però, proprio nell'ultima trasferta, 0-1 a Lione nel febbraio 2020. FATTORE "PARC DE PRINCES" Il Paris Saint-Germain ha perso solo una delle ultime 30 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (24V, 5N), sconfitta per 1-2 contro il Manchester United nell'ottobre 2020. MBAPPÉ "INSEGUE" NEYMAR Kylian Mbappé ha segnato in ognuna delle sue ultime quattro partite di Champions League, non ha mai trovato il gol in cinque gare di fila nella competizione, mentre l'ultimo giocatore a riuscirci per il PSG è stato Neymar nel novembre 2017.

MESSI DA RECORD Lionel Messi ha segnato 72 reti in 69 partite da titolare nella fase a gironi della Champions League. I suoi 76 gol complessivi nei gironi sono un record nella competizione, con l'argentino che ha realizzato cinque gol in cinque partite del girone per il suo club attuale la scorsa stagione (tutti al Parc des Princes). I PRECEDENTI Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto contro la Juventus in otto gare ufficiali (2N, 6P), perdendo tutte le ultime sei. Contro nessun’altra squadra ha disputato più match in competizioni europee senza mai vincere. L’ultima sfida contro i bianconeri risale alla Supercoppa UEFA del 1996, sconfitta 9-2 nel complesso in due gare".