Juventus-PSG: le statistiche post match

La Juventus ha perso ieri sera contro il PSG l'ultima partita della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri hanno chiuso il gruppo al terzo posto, qualificandosi in Europa League, e vincendo solamente una partita sulle sei disputate in totale, un record negativo che la Vecchia Signora mai aveva fatto registrare nella sua storia. La partita di ieri sera è stata comunque positiva per la prestazione, ed attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno passato in rassegna le statistiche della partita.