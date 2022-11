Juventus-PSG, la moviola: del Cerro Grande dimentica i gialli per il PSG

Nel primo tempo non ci sono particolari episodi arbitrali. Nessun dubbio sui due gol che hanno portato la partita sull'1-1 all'intervallo. Giusto il giallo a Gatti , così come quello a Milik su cui si è conclusa la prima frazione. Ne mancano però almeno 2 o 3 ai giocatori parigini .

Nel secondo tempo, sul 2-1, viene giustamente annullata la rete del pareggio di Locatelli: il centrocampista è in posizione di fuorigioco. All'84' Chiesa fermato in area da Sergio Ramos, tra le proteste bianconere: il difensore spagnolo con esperienza blocca l'esterno bianconero con un intervento per cui è difficile dare un rigore. Anche nella ripresa manca qualche giallo per i francesi.