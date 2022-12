Juventus: programmato il rientro degli ultimi giocatori

La squadra bianconera aspetta il ritiro degli ultimi giocatori che sono stati impegnati al Mondiale in Qatar

redazionejuvenews

La Juventus, dopo le vacanze per i giocatori che non sono andati in Qatar, ha ripreso a lavorare alla Continassa, con Massimiliano Allegri che ha lavorato prima ranghi ridotti, poi mano mano sempre con più giocatori, a seguito della loro uscita dal Mondiale. Undici sono stati i bianconeri impegnati in Qatar con le rispettive Nazionali, con cinque giocatori che sono già a Torino e si sono iniziati ad allenare con il resto della squadra, mentre gli altri torneranno dopo le feste di Natale.

Oggi la Juventus scenderà in campo in amichevole contro il Rijeka, con i bianconeri che scenderanno in campo all'Allianz Stadium, a porte chiuse, e che poi giocheranno sempre allo Stadium, ma questa volta a porte aperte, l'ultima amichevole dell'anno contro lo Standard Liegi. A nessuna delle due partite prenderà parte la squadra al completo, con sei giocatori che ancora devono rientrare a Torino el o faranno dopo le feste.

I primi calciatori a tornare saranno i tre brasiliani, Bremer, Danilo ed Alex Sandro, che sono attesi dopo Natale, il 27 dicembre, quando contestualmente Federico Chiesa riprenderà ad allenarsi in gruppo dopo i problemini degli ultimi giorni. Dopo di loro, gli ultimi a tornare saranno i tre finalisti della Coppa del Mondo disputatasi in Qatar: Paredes, Di Maria e Rabiot sono infatti attesi alla Continassa non prima del 29 dicembre.