Juventus Primavera, vittoria per 2-1 in rimonta contro la Roma

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita della Primavera. Ecco il report: "In settimana ha suonato la carica in vista di questo importante appuntamento, oggi - domenica 5 novembre 2023 - ha deciso proprio questo big match sul campo della Roma. Alessio Vacca, con i due rigori trasformati nel finale di partita, regala tre punti preziosi alla Juventus Under 19 che supera 1-2 i pari età giallorossi e li scavalca in classifica. Per i nostri ragazzi è stata una domenica semplicemente perfetta. LA PARTITA Sono i padroni di casa a portare il primo pericolo al 3' con Cherubini, che prova a sfruttare un'incertezza difensiva dei bianconeri su una palla profonda e diretta in area di rigore, ma la sfera viene allontanata. È sicuramente più concreta la risposta della Juve qualche minuto più tardi, con un tiro da fuori di Vacca che viene respinto in calcio d’angolo dal portiere di casa. Per buona parte della prima frazione la gara si gioca su ritmi intensi, con la Roma che cerca di mantenere il pallino del gioco - per smorzare il pressing della squadra di Paolo Montero - e di trovare i varchi giusti per colpire.