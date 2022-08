Juventus Primavera, altra vittoria roboante: 5-2 all’Empoli

La JuventusU19 di Paolo Montero non si ferma più. I bianconeri, nella terza giornata di campionato, hanno battuto l'Empoli, vincendo per 5-2, grazie alla doppietta di Turco, all'autogol di un calciatore dei toscani, e alle reti di Yildiz e Mancini. Ecco il report del club bianconero: "Che spettacolo la Juventus Under 19 di Mister Montero! I bianconeri vanno sotto contro l'Empoli, ma con determinazione, orgoglio e tantissima qualità ribaltano il match e vincono 5-2 in Toscana. Si tratta del secondo successo consecutivo, dopo il poker all'Udinese di sabato scorso. A segno Nonge e Mancini nel primo tempo (entrambi, al loro primo gol con la Primavera) e nella ripresa i soliti Turco (doppietta per lui) e Yildiz, quest'ultimo subentrato a gara in corso. Tre punti importanti che proiettano la Juve momentaneamente al primo posto in classifica a pari punti con la Fiorentina a quota 7. LA PARTITA Sono cinque le novità di formazione per Mister Montero che schiera Daffara in porta al posto di Scaglia, Turco S. e Citi in difesa, rispettivamente al posto di Valdesi e Dellavalle, Maressa per Hasa e Mancini per Yildiz.