Juventus Primavera, altra vittoria per i bianconeri: 3-0 alla Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vittoria della squadra Primavera . Ecco il comunicato: "Terzo risultato utile consecutivo per la Juventus Under 19 che a Vinovo supera 3-0 i pari età della Fiorentina grazie alle reti di Vacca, nel primo tempo, di Anghelè e Scienza nella ripresa. Una partita mai in discussione, un successo meritato per i bianconeri che salgono così a quota 13 punti in classifica e soprattutto trovano continuità di risultati dopo la vittoria in rimonta della scorsa settimana contro il Genoa. LA PARTITA L'inizio di gara è tutto di marca bianconera e, infatti, dopo appena sette minuti la Juve crea già il primo grande pericolo dalle parti di Vannucchi con la conclusione di Savio che viene salvata, di fatto, nei pressi della linea di porta. Due minuti più tardi è il turno di Vacca che impegna seriamente l'estremo difensore viola costringendolo, con un grande riflesso, a deviare il tentativo sopra la traversa.

C'è soltanto una squadra in campo ed è quella di Paolo Montero, ma al minuto 11 Vinarcik viene indotto in errore dalla pressione della Fiorentina che, però, non riesce a sfruttare questa opportunità con Rubino, chiuso dallo stesso portiere bianconero. Fino al 20' c'è ancora spazio per assitere a due nuove opportunità, una per parte: Vacca, per la nostra Under 19, ci prova con un calcio di punizione, ma Vannucchi risponde presente, mentre tra le fila dei toscani è Harder a cercare fortuna con un tiro secco che termina la sua corsa di poco a lato. Si arriva, così, alla fase centrale della prima frazione che, però, a differenza delle battute iniziali non regala grandi spunti. Per assistere a un nuovo highlight di questo primo tempo bisogna attendere il 39' con il mancino di Ripani da fuori area che si spegne sul fondo, ma non di molto. La Juve torna, dunque, a rendersi pericolosa dalle parti della difesa viola e un minuto dopo l'opportunità di Diego arriva il vantaggio firmato Vacca. Il gol è bellissimo: slalom sensazionale del nostro numero 7 che mantiene il pallone incollato ai piedi e poi brucia sul tempo il portiere ospite per l'1-0. È questa l'ultima emozione - e che emozione - del primo parziale che si chiude, dunque, con i bianconeri avanti. La ripresa inizia esattamente come era finito il primo tempo e se diciamo "esattamente" è perchè va proprio così: la Juve non è soltanto padrona del campo, riesce anche a trovare la via del gol - al minuto 53 - e anche in questo caso è bellissimo. Vacca veste i panni dell'assistman questa volta e offre un grande pallone ad Anghelè che si gira e piazza con il sinistro la sfera sotto l'incrocio dei pali. Traiettoria imprendibile per Vannucchi e 2-0 per i bianconeri.