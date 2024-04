Juventus Primavera, tutte le informazioni sulla partita con il Torino

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato, con tutte le informazioni sul derby contro il Torino: "Lunedì 29 aprile alle ore 18:00 la Juventus Under 19 ospiterà al campo “Ale& Ricky" dell’Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera del Torino. I giovani bianconeri sono reduci dalla vittoria in trasferta dello scorso fine settimana in casa dell’Atalanta decisa dalla rete di Anghelè. U19| JUVENTUS-TORINO, DOVE VEDERLA La sfida tra Juventus Under 19, e Torino valida per la 31ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente".