Juventus Primavera, Moruzzi e Ledonne vanno via in prestito

Il sito ufficiale della Juventus ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Brando Moruzzi , che va al Pescara. Ecco la nota: "Dopo una stagione in Primavera 1, costellata da 18 presenze tra tutte le competizioni, Brando Moruzzi passa al Pescara e giocherà la sua prima annata tra i professionisti in Serie C. È ufficiale, dunque, la cessione a titolo definitivo del difensore toscano classe 2004. In bocca al lupo, Brando!".

Il suo, come detto, sarà un ritorno nel club che ha sede nella provincia di Siena. Nicolò, infatti, la seconda parte della scorsa annata l'ha giocata con la Pianese - in Serie D - totalizzando 15 presenze e mettendo a segno anche tre reti, di cui due nella semifinale play-off vinta 3-1 contro il Livorno. Nella prima parte della scorsa stagione, invece, Ledonne è sceso in campo 5 volte con la Juventus Under 19 tra Primavera 1 e UEFA Youth League. In bocca al lupo, Nicolò!".