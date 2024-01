Juventus Primavera, Montero: “La vittoria con l’Inter ci da morale”

Sul sito ufficiale della società, Paolo Montero ha parlato in seguito al successo della sua Juventus Primavera contro l'Inter. Ecco le sue parole: "È sempre importante vincere, per il morale e per la maglia che indossiamo. Siamo convinti di poter aiutare a crescere questi ragazzi vincendo e accettando le difficoltà della categoria. Non ci piace perdere, ovviamente, e sono contento della crescita dei miei ragazzi. Oggi l’Inter ha avuto più possesso, non è stata una partita come le altre, ma abbiamo vinto. In alcuni momenti della stagione abbiamo meritato di più e raccolto meno. Dobbiamo accettare tutto questo perché è parte del percorso. Il nostro dovere, però, è quello di puntare alla crescita attraverso le vittorie".