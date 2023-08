Juventus Primavera: i bianconeri si impongono negli ultimi due test amichevoli

Non solo la Juventus sta preparando l'inizio della prossima stagione: anche tutte le formazioni bianconere sono a lavoro in vista del prossimo anno, con le squadre che stanno iniziando ad entrare in condizione in vista delle prossime competizioni. La prima squadra è tornata a Torino dalla tournée negli Stati Uniti, e da lunedì riprenderà ad allenarsi alla Continassa. La squadra primavera invece si è allenata a Vinovo in vista dell'inizio del campionato, ed ha disputato e vinto due amichevoli in pochi giorni.