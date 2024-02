Juventus Primavera, sconfitta contro l’Hellas Verona per 2-0

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita persa dalla Primavera contro l'Hellas Verona.

Lorenzo Focolari Redattore 24 febbraio - 16:46

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita contro l'Hellas. Ecco il comunicato: "Nella 23^ giornata del campionato Primavera 1, la Juventus si ferma in trasferta a Verona contro l’Hellas perdendo per 2-0. Di seguito il racconto del match, le parole di mister Montero e il tabellino della sfida. LA PARTITA HELLAS IN VANTAGGIO NEL PRIMO TEMPO CON IL GOL DI D’AGOSTINO Partita complicata sin dal fischio d’inizio per i ragazzi di mister Montero, con il Verona guidato da un ispirato Cissè che già dai primi minuti mette in difficoltà la linea difensiva bianconera. Al 13’ gli ospiti ci provano in contropiede, ma la conclusione della distanza viene deviata dalla retroguardia veneta e finisce docile nelle mani di Toniolo. La gara è aperta e l’Hellas ne approfitta al 18’ per trovare il gol del vantaggio: corner battuto corto da D’Agostino che chiede lo scambio e poi fa partire un cross in mezzo dalla traiettoria molto tagliata verso la porta avversaria: un pallone insidioso su cui Radu non riesce a intervenire al meglio e paradossalmente si ritrova ad accompagnarlo verso l’incrocio della porta bianconera. Vantaggio che dà morale ai veneti che al 25’ ci provano con Cazzadori, ma il pallone trova soltanto l’esterno della rete.

Al 30’ è Pagnucco a mettere in area su punizione un pallone che attraversa pericolosamente l’area piccola del Verona, ma la difesa riesce ad allontanare prima che qualcuno intervenga. Al 42’ invece è Scienza a tentare la conclusione in porta diretta su punizione, ma la traiettoria non è complicata da bloccare per Toniolo. Tentativi che non cambiano il risultato di un primo tempo che si chiude per 1-0 in favore dell’Hellas Verona. NELLA RIPRESA ARRIVA IL RADDOPPIO DEL VERONA A inizio ripresa ritmi lenti e più compassati per i ragazzi dell’Under 19, con un sussulto di Patanè tra le fila del Verona, che si fionda per primo su una respinta di Radu a seguito di un colpo di testa, ma non riesce a centrare il bersaglio. Per i bianconeri da segnale un tentativo al 13’ dai 20 metri di Scienza, ma la palla finisce alta sopra la traversa, con la Juventus che non riesce a creare a livello offensivo quanto sperato. Al 24’ invece il forcing del Verona porta al raddoppio dei padroni di casa: azione convulsa in area bianconera, schiacciata nella sua area piccola e che riesce in qualche modo a spazzare la palla. Ad approfittarne però è Patanè che si avventa sul pallone in area e tenta il tiro a giro: una traiettoria su cui interviene involontariamente Dentale che devia il pallone con il corpo spiazzando Radu e regalando all’Hellas il 2-0.

TRAVERSA DI BIGGI NEI MINUTI DI RECUPERO A un quarto d’ora dalla fine lo spunto migliore è quello di Finocchiaro - uno dei giocatori entrati a gara in corso e lanciati da Montero per provare a cambiare l’inerzia del match: il suo dribbling sulla sinistra lo porta a saltare due uomini e a entrare in area, senza però riuscire a servire in mezzo i compagni. È l’esterno d’attacco d’origine siciliana il più vivace ed è lui al 35’ a conquistare una punizione dal limite calciata molto bene da Grosso, ma l’ottimo intervento di Toniolo spedisce il pallone in calcio d’angolo. Negli ultimi minuti, altra doppia occasione per i ragazzi di Montero per cercare almeno il gol della bandiera: prima il solito Finocchiaro si libera per una conclusione dal limite con un ottimo dribbling, ma il suo sinistro finisce di poco largo, mentre nel primo minuto di recupero la conclusione di Biggi termina la sua corsa sulla traversa e poi il pallone per poco non entra in porta. È l’ultimo sussulto di un match che i bianconeri perdono così per 2-0".

