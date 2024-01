Juventus Primavera, Saverio Domanico passa al Monza: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Primavera . Ecco il comunicato: "Saverio Domanico al Monza. È ufficiale, infatti, il passaggio a titolo definitivo al club brianzolo del difensore classe 2005 che verrà aggregato alla formazione Under 19, attualmente militante in Primavera 1.

Arrivato alla Juventus nel luglio del 2021, Domanico lascia il nostro Club dopo due anni e mezzo e dopo un percorso virtuoso che lo ha visto scalare le categorie nel Settore Giovanile bianconero fino a esordire in Under 19 il 10 settembre 2022 sul campo dell'Hellas Verona Primavera, a soli 17 anni.

Da quel giorno Saverio ha totalizzato 18 presenze – tra tutte le competizioni – con la squadra allenata da Paolo Montero, due di queste in Youth League. In bocca al lupo per il futuro!".