Juventus Primavera: bianconeri sconfitti contro l’Atalanta

MAtch perso per 4-2

redazionejuvenews

La Juventus Under 19 ha perso la sfida contro l'Atalanta dei pari età valevole per la seconda giornata del campionato primavera, ed ora punta la testa alla sfida in programma martedì contro il Malmo, in occasione dell'esordio in UEFA Youth League. Questo il resoconto della sconfitta contro i neroblu.

"Al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia finisce 4-2 per l’Atalanta Under 19 il match contro i bianconeri. Al doppio vantaggio orobico, firmato da Omar e Bernasconi, ha risposto Chibozo accorciando le distanze prima della chiusura della prima frazione. In avvio di ripresa, una doppietta di Lozza porta i nerazzurri sul 4-1. Nel finale non basta il gol di Turco, subentrato dalla panchina, per tornare a casa con almeno un punto. Da segnalare l’esordio assoluto in Primavera per Simone Scaglia.

Dopo il minuto di silenzio nel ricordo di Bryan Dodien, il match si apre con una prima occasione costruita dalla Juve e nello specifico da Chibozo che con il destro impegna Dajcar. La risposta dell’Atalanta non tarda ad arrivare: Omar calcia, ma trova soltanto l’esterno della rete. Al minuto 10, però, ancora l’attaccante orobico arriva puntuale in area di rigore e con il piatto destro batte Scaglia. La Juve prova a reagire, ma senza trovare nitide occasioni da rete. Al 29’ rischia di andare sotto di due gol, ma Chiwisa non riesce a spingere in porta il più facile dei tap-in dopo un’ottima risposta di Scaglia sulla conclusione di Lozza. Il 2-0, però, arriva al 32’ con il diagonale mancino di Bernasconi. I bianconeri non sembrano accusare il colpo e chiudono il primo tempo in avanti, trovando anche la rete del 2-1 con Chibozo.

La ripresa, però, si apre nel peggior modo possibile: in un minuto e mezzo una doppietta di Lozza porta a tre le lunghezze di vantaggio per i padroni di casa, 4-1. Questo è un duro doppio colpo da incassare, ma la Juve dimostra maturità e in un momento non semplice prova a riorganizzare le idee, anche con l’aiuto di forze fresche inserite in campo da Mister Bonatti. Entrano Omic e Hasa, poi Sekularac e infine Turco e Dellavalle. La gara cambia inerzia, la Juve cresce e Bonetti si vede negare la gioia del gol da Dajcar. Gol bianconero che arriva, poi, al minuto 82 con Turco, alla sua seconda marcatura in due partite. Non basta, però, la zampata del numero 18 perché la gara, dopo sei minuti di recupero, si chiude sul 4-2.

L’ANALISI DI MISTER BONATTI

«Spiace per il risultato perché abbiamo creato delle buone palle gol che, però, non siamo riusciti a concretizzare. Chiaramente le due disattenzioni in avvio di ripresa pesano sul risultato finale perché ci hanno eccessivamente penalizzato spianando la strada alla vittoria dell’Atalanta che l’ha fatta sua grazie alla maturità di cui dispone oggi. La gara di oggi rimane una tappa del nostro percorso e siamo consapevoli di quanto ci sia ancora da lavorare. L’obiettivo sarà quello di ottimizzare sin da subito gli spunti offerti da questo incontro»." (Juventus.com)