Juventus Primavera, l’omaggio ad Anghelè per il primo gol tra i pro

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Primavera . Ecco il comunicato: "Una giornata e una vittoria speciale per la Juventus Next Gen e soprattutto per Lorenzo Anghelé - l’attaccante classe 2005 sempre più parte integrante del gruppo guidato da mister Brambilla. Per la squadra bianconera, grazie al successo per 1-3 a Sassari contro la Torres seconda forza del campionato, è arrivato l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato - mai successo nella storia della Juventus Next Gen.

Una vittoria raggiunta anche grazie al gol firmato nella ripresa da Lorenzo Anghelé, in rete non appena ha messo piede in campo subito dopo la splendida rete del raddoppio firmata da Damiani. Anghelé ha sfruttato al meglio l’ottima giocata di Hasa ed è riuscito a piazzare la conclusione nel migliore dei modi, non permettendo l’intervento a Zaccagno: per il giovane talento bianconero è il primo gol in carriera tra i professionisti, in una stagione in cui ha raccolto anche cinque reti nelle otto presenze con l’Under 19.