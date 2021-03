La Juventus fa il prezzo per Ramsey

Il calciatore gallese dovrebbe lasciare i bianconeri durante la sessione estiva

La Juventus sta attraversando uno dei suoi momenti più difficili della storia recente, con la squadra bianconera che non è riuscita, per l'ennesima volta in stagione, a non infilare la quarta vittoria consecutiva in campionato, perdendo contro il Benevento tra le mura amiche dell'Allianz Stadium e non vincendo prima della sosta per le Nazionali come successo per tutta la durata della stagione. La sconfitta subita in casa contro gli uomini di Filippo Inzaghi ha fatto si che la squadra allenata da Andrea Pirlo sprofondasse in una profonda crisi, che verrà mitigata dalla pausa per le Nazionali, con dodici dei giocatori bianconeri che sono stati convocati dai rispettivi paesi.