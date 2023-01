Juventus, i precedenti con l’Udinese: tutte le statistiche

La Juventus affronterà l'Udinese nella prossima sfida di campionato. I bianconeri hanno pubblicato i numeri delle precedenti gare.

redazionejuvenews

Il sito della Juventusha pubblicato tutti i precedenti delle sfide con l'Udinese. Ecco la nota: "La prima sfida del nuovo anno all'Allianz Stadium sarà Juventus - Udinese. Per l'occasione la casa bianconera sarà sold out e sarà una gara importante per dare continuità all'ottimo momento che stiamo vivendo in campionato. Diamo un'occhiata ai precedenti contro i friulani.

JUVENTUS - UDINESE, I PRECEDENTI La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa striscia - 2.7 in media a match). Dopo il 2-0 nello scontro più recente, i bianconeri potrebbero centrare due successi di fila senza subire gol contro i friulani per la prima volta dal 2018 (due tra marzo e ottobre). L’Udinese ha perso 65 partite in Serie A contro la Juventus, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i bianconeri con Massimiliano Allegri alla guida (3N, 8P), 1-0 il 23 agosto 2015 allo Stadium. Juventus e Udinese non hanno mai pareggiato negli 11 confronti in Serie A disputati nel mese di gennaio: 9 vittorie per i piemontesi, comprese tutte le ultime cinque, e due per i friulani tra il 2009 e il 2011.

Nel parziale la Juventus ha realizzato 27 reti (2.5 di media). JUVENTUS - UDINESE, I PRECEDENTI A TORINO La Juventus ha vinto gli ultimi sei confronti interni di Serie A contro l’Udinese e potrebbe, in caso di successo in questo match, eguagliare la sua striscia più lunga di vittorie interne consecutive ai danni dei friulani nel massimo campionato – sette tra il 1980 e il 1987. Solamente una volta l’Udinese ha ottenuto il clean sheet all’Allianz Stadium in Serie A, il 23 agosto 2015 in occasione dell’unico successo in casa della Juventus da quando si è trasferita nel nuovo stadio (1-0). Nessuna delle ultime 28 sfide tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A è terminata in pareggio: 23 successi per i padroni di casa e cinque per i friulani – l’ultimo pareggio risale al 18 marzo 1990 (1-1 con Dino Zoff sulla panchina della Juve). JUVENTUS - UDINESE, I PRECEDENTI IN NUMERI 96 precedenti totali in Serie A, 65 successi della Juventus, 18 pareggi e 13 vittorie friulane. 202 i gol fatti dalla Juve, 79 quelli subiti. L'ultimo confronto, giocato il 15 gennaio 2022, è terminato 2-0 per la Juventus con reti di Paulo Dybala e Weston McKennie".