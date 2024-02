Juventus, i precedenti in vista della partita con l’Udinese: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita con l' Udinese . Ecco il comunicato: "L’Udinese è la squadra che ha perso più punti (15) a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra parte la Juventus è invece una delle quattro formazioni a non aver perso alcun punto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al pari di Inter, Milan ed Empoli. Da un lato, nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Juventus in questo campionato (nove, come Fiorentina, Milan e Roma), dall’altra solo Frosinone e Lecce (entrambe nove) ne hanno subiti più dell’Udinese (sette) con questo fodamentale.

Solo l’Inter (22) ha effettuato più attacchi in contropiede della Juventus (18, al pari del Sassuolo) in questo campionato – l’Udinese ne conta 13 ed è alle spalle di sole cinque squadre in questa graduatoria. La Juventus è l’unica squadra a non aver subito alcun rigore a sfavore in questo campionato, mentre l’Udinese ne ha fronteggiati sette, meno solo della Salernitana (otto). Nessuna squadra ha segnato più gol con i difensori rispetto alla Juventus in questa Serie A (otto, al pari del Milan), mentre l’Udinese ne ha ricavato solo uno dalla retroguardia, più soltanto dell’Empoli.