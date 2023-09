Juventus, i precedenti della sfida con il Sassuolo: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i precedenti in vista della partita con il Sassuolo.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con i precedenti in vista del match con il Sassuolo. Ecco il comunicato: "Il Sassuolo ha subito sei gol nell’ultima mezz’ora di gioco, record negativo del campionato in corso e ha incassato il 44% dei suoi gol totali (quattro su nove) nell’ultimo quarto d’ora di match, record negativo in percentuale in questa Serie A. Nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo su calcio piazzato nel campionato in corso (quattro, al pari dell’Empoli). Solo la Fiorentina (tre) ha segnato più gol di Sassuolo e Juventus (entrambi due) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.

La Juventus ha il secondo miglior dato di Expected Goals a favore del campionato dopo l’Inter (9.99 vs 7.76), mentre ha il miglior dato per Expected Goals contro (2.42 finora, meno di qualsiasi formazione). La Juventus è la formazione che ha vinto in percentuale il maggior numero di duelli in questa stagione di Serie A (57%). SASSUOLO-JUVE, PROTAGONISTI La prossima sarà la 300ª presenza di Domenico Berardi in Serie A; dalla stagione del suo esordio nel torneo (2013/14), solo Ciro Immobile (235) ha partecipato a più gol del classe ’94 nel massimo campionato italiano (190: 115 reti e 75 assist). Tra le squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui* Berardi* ha la peggior media di minuti/gol: un centro per l’attaccante neroverde in ben 1025 minuti di massimo campionato disputati contro i bianconeri (12 presenze) – la rete risale al 15 luglio 2020, su punizione diretta, al Mapei Stadium. Andrea Pinamonti ha segnato negli ultimi due match di campionato (doppietta contro il Frosinone e una rete contro il Verona), solo una volta in Serie A ha trovato il gol in tre partite di fila (nel periodo giugno-luglio 2020 con la maglia del Genoa) – in quella striscia ha realizzato il suo unico gol contro la Juventus nel torneo (30/06/2020). Grégoire Defrel ha realizzato tre gol contro la Juventus in Serie A, inclusa la sua ultima marcatura nel torneo (16 aprile scorso, rete decisiva per il successo del Sassuolo 1-0 al MAPEI Stadium), solo contro il Napoli ha fatto meglio nel torneo (cinque gol).

Con la doppietta contro la Lazio nell’ultimo match, Dusan Vlahovic è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno quattro gol nelle prime quattro gare stagionali dei bianconeri in Serie A per due annate consecutive. Dusan Vlahovic (quattro gol in queste prime quattro giornate) insegue un suo nuovo primato: non è mai arrivato ad almeno cinque centri nelle prime cinque gare della sua squadra in un campionato di Serie A; l’attaccante serbo potrebbe diventare solo il quinto bianconero degli ultimi 40 anni a raggiungere almeno quota cinque reti nei primi cinque turni dopo Cristiano Ronaldo (cinque nel 20/21), Dybala (otto nel 17/18), Trezeguet (sei nel 2007/08) e Del Piero (sei nel 2002/03). Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol contro il Sassuolo in campionato, nessuno di questi è però arrivato in trasferta - il MAPEI Stadium è infatti lo stadio in cui il serbo ha collezionato più minuti in Serie A senza trovare il gol (285). Questo è il miglior avvio da punto di vista realizzativo per Federico Chiesa in Serie A (non era mai arrivato a tre centri nelle prime quattro giornate): l’attaccante della Juventus ha partecipato attivamente a ben sette gol (cinque reti e due assist) nelle ultime nove partite disputate in campionato, nessun bianconero è stato coinvolto attivamente in più reti da maggio ad oggi nella competizione. Dopo aver preso parte a tre gol nelle prime tre sfide contro il Sassuolo in Serie A (due reti e un assist), Federico Chiesa è stato coinvolto in solo un gol nelle ultime nove gare contro i neroverdi nel torneo (un assist il 12 maggio 2021). Il Sassuolo è la squadra con cui Manuel Locatelli ha collezionato più presenze in Serie A (96 sulle 211 totali fin qui) – tutte queste sue presenze con i neroverdi (condite da sei gol) sono arrivate con Roberto De Zerbi allenatore tra il 2018 e il 2021. La prima delle 11 reti di Manuel Locatelli in Serie A è arrivata proprio contro il Sassuolo, con la maglia del Milan il 2 ottobre 2016".

