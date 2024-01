Juventus, i precedenti in vista della gara contro il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull'incontro con il Sassuolo . Ecco il comunicato: "Questa sera alle ore 20,45 la Juventus di Max Allegri ospita il Sassuolo nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno di campionato. Diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. SCONTRI DIRETTI La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in Serie A: 14 successi, a fronte di tre pareggi e quattro vittorie neroverdi. Inoltre, i bianconeri sono quelli che hanno segnato più gol contro il Sassuolo in Serie A: ben 49 le reti realizzate in 21 sfide contro i neroverdi in Serie A. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Juventus in Serie A (2P), incluse le ultime due in ordine di tempo; i neroverdi avevano ottenuto appena un successo nelle precedenti 16 sfide di massimo campionato con i bianconeri, perdendo ben 12 volte nel parziale (3N).

I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell’ultimo match allo Stadium contro i neroverdi e non collezionano due clean sheets di fila in casa contro la formazione emiliana dal 2016. La Juventus è la squadra che ha realizzato più reti in casa contro il Sassuolo in Serie A: 27 reti in 10 confronti, una media di 2.7 a partita. Nelle tre occasioni in cui la Juventus ha affrontato il Sassuolo in casa nel girone di ritorno in Serie A, i bianconeri non hanno mai subito gol: tre vittorie, di cui due per 1-0 e una per 7-0".