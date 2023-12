Juventus, i precedenti in vista del match con il Genoa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, in vista del match contro il Genoa . Ecco il comunicato: "Reduce dalla vittoria casalinga contro il Napoli e chiamata per la terza settimana consecutiva a giocare di venerdì sera, la Juventus è pronta per la gara in trasferta contro il Genoa del 15 dicembre alle ore 20.45. Guardiamo un po’ ai dati e alle statistiche relative alle precedenti sfide in Serie A tra le squadre.

GENOA-JUVE, I PRECEDENTI La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in Serie A: 67 successi bianconeri, 21 pareggi e 22 vittorie rossoblù – la Vecchia Signora è anche l’avversaria che ha realizzato più reti contro il Grifone nel massimo campionato (225). Genoa e Juventus non pareggiano in Serie A dal 20 ottobre 2018 (1-1 con reti di Ronaldo e Bessa); da allora due successi rossoblù e cinque bianconeri. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime otto sfide contro il Genoa in Serie A, dopo che aveva collezionato sette clean sheet nelle precedenti 10. La Juventus ha vinto le ultime tre partite contro il Genoa nel girone di andata in Serie A e non arriva a quattro successi di fila nella prima parte della stagione contro i rossoblù dal periodo tra il 1964 e il 1977. L’1-0 a favore della Juventus, finale di 12 incontri, è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A; il più recente risale al 22 gennaio 2018 (gol di Douglas Costa).

Tutti gli ultimi quattro gol tra Juventus e Genoa in Serie A sono arrivati nel secondo tempo, tre di questi addirittura negli ultimi 10 minuti di gioco. GENOA-JUVE, I PRECEDENTI IN CASA DEI ROSSOBLU La Juventus è la squadra che ha vinto più volte in trasferta contro il Genoa in Serie A, grazie a 24 successi, cui si aggiungono 11 pareggi e 20 vittorie rossoblù. Il Genoa ha realizzato almeno un gol in tutte le ultime sei partite casalinghe contro la Juventus in Serie A, dopo che era rimasto a secco in sei delle precedenti 10. Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: quattro vittorie rossoblù e sei successi bianconeri (31 gol complessivi nel periodo, 3.1 di media a match) – l’ultimo segno “X” in casa del Grifone nel torneo risale all’11 marzo 2012 (0- 0 in quel caso). GENOA-JUVE, I PRECEDENTI DEGLI ALLENATORI Con la vittoria contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha eguagliato Carlo Ancelotti al 1° posto tra gli allenatori che hanno registrato più successi in Serie A con il punteggio di 1-0 nell’era dei tre punti a vittoria (75 per entrambi). Massimiliano Allegri ha vinto 13 delle 23 partite da allenatore contro il Genoa in Serie A, con tre pareggi e sette sconfitte a completare il bilancio. Alberto Gilardino ha sfidato 24 volte la Juventus da giocatore in Serie A, realizzando due reti, una nel 2004 con il Parma e una nel 2008 con la Fiorentina".