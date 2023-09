Juventus, i precedenti del match con l’Empoli: bianconeri in positivo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui precedenti della sfida con l'Empoli, a favore della Vecchia Signora.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui precedenti del match con l'Empoli. Ecco il comunicato: "Tra le squadre che non hanno ancora segnato in questa Serie A, l’Empoli è quella che ha centrato più volte lo specchio (10). In generale solo Napoli (13), Milan (13), Atalanta (12) e Udinese (11) contano finora più tiri in porta rispetto ai toscani.

Solo la Fiorentina (tre) ha segnato più gol in seguito a cross rispetto alla Juventus (due) nel campionato in corso. Nella Serie A 2022/23 solo il Napoli (20) ne ha realizzati più dei bianconeri (16) da questa situazione di gioco. Inoltre, solamente il Monza (15) ha portato a termine più cross su azione della Juventus nella Serie A 2023/24 (11). Dall’altra parte, solo Verona e Sassuolo (entrambe due) ne hanno completati meno dell’Empoli in questo torneo (tre).

La Juventus è una delle due squadre insieme all’Inter ad avere segnato a seguito di un recupero offensivo nella Serie A 2023/24 (due reti per i nerazzurri, una per i bianconeri). Solamente la Salernitana (zero) ha creato meno attacchi diretti di Juventus ed Empoli nelle prime due giornate di questa Serie A (uno per entrambe). Nella Serie A 2022/23, solo la Sampdoria (31) ne aveva prodotti meno della squadra toscana (37, almeno 21 meno degli avversari di giornata in quel parziale)".

