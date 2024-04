Juventus, i precedenti della sfida con il Cagliari: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul Cagliari. Ecco il comunicato: "In vista delle sfida di venerdì 19 aprile alle ore 20:45 in programma a Cagliari, analizziamo alcuni numeri e curiosità relative agli scontri diretti del passato tra i sardi e la squadra bianconera - in un bilancio complessivo che pende decisamente a favore della Juventus: La Juventus ha battuto 45 volte il Cagliari in Serie A, con 12 successi rossoblù e 26 pareggi a completare il bilancio; l’unica squadra che ha ottenuto più successi contro i sardi nella competizione è stata il Milan (46); La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 partite di Serie A contro il Cagliari (1P) e dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i bianconeri hanno ottenuto più successi nella competizione (12 anche contro Udinese e Bologna); Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro squadre posizionate nelle prime tre posizioni in classifica ad inizio giornata (4N, 11P), inclusa la più recente nello scorso turno, contro l’Inter (2-2); l’ultimo successo del genere è arrivato proprio contro la Juventus: 2-0 all’Unipol Domus firmato dalle reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone, il 29 luglio 2020; La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite di campionato contro il Cagliari nel girone di ritorno (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 sfide disputate nella seconda parte della stagione in Serie A (6N, 2P); Juventus e Cagliari si sfideranno di venerdì per la seconda volta in Serie A; nel primo caso, sempre in casa dei sardi, il 21 dicembre 2012, vinsero i bianconeri per 3-1: gol di Pinilla, doppietta di Matri e rete di Vucinic (il 2-1 e il 3-1 arrivarono nei minuti di recupero finali); L’1-1 è il punteggio più frequente in Serie A tra Cagliari e Juventus; è stato finora il finale di 16 incontri, il più recente dei quali nel maggio 2015 allo Stadium (Pogba, Rossettini); La Juventus ha vinto 19 trasferte di Serie A contro il Cagliari (12N, 10P) e nessuna squadra ha ottenuto più successi esterni contro il Cagliari nella competizione (19 anche per il Milan) – ben 12 di queste 19 vittorie sono arrivate nelle 14 trasferte più recenti, contro le sette delle precedenti 27; Il Cagliari ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie A disputate contro la Juventus e non è mai andato oltre contro i bianconeri nella competizione; La Juventus è una delle due formazioni, assieme al Milan, contro cui il Cagliari ha chiuso più match interni senza segnare in Serie A (16)".