Juventus-Porto: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

redazionejuvenews

Dopo aver vinto contro la Lazio nell'ultima partita di Serie A, dando seguito alla vittoria ottenuta contro lo Spezia, la Juventus è attesa questa sera dalla sfida contro il Porto. La partita contro i portoghesi, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, segnerà il destino della stagione bianconera in Europa, con gli uomini di Andrea Pirlo che sono chiamati a vincere dopo la sconfitta subita al Do Dragao all'andata, dove i lusitani si sono imposti per 2-1.

Alle reti di Marega e Taremi ha risposto Federico Chiesa, che ha reso più semplice l'impresa bianconera di questa sera, con la Juventus che deve per forza vincere per andare avanti nella competizione. Andrea Pirlo ha predicato ieri in conferenza stampa calma e attenzione, in una partita che andrà vinta nei dettagli e senza concedere nulla agli avversari. Le reti della partita di andata sono infatti arrivate dopo due disattenzioni della difesa bianconera, che si è fatta infilare a un minuto dall'inizio di entrambi i tempi. Due cali di concentrazione che questa sera gli uomini di Andrea Pirlo non potranno permettersi se vorranno passare il turno e continuare la loro avventura europea.

Per la partita di questa sera il tecnico bresciano ha a disposizione quasi tutta la rosa al completo, anche se molti giocatori non sono ancora al cento per cento: Chiellini, De Ligt e Bonucci sono appena rientrati, così come Arthur, che per stessa ammissione di Pirlo non ha i novanta minuti nelle gambe. McKennie è ancora alle prese con i fastidi all'anca, ma al netto di queste piccole defezioni e dell'assenza di Dybala, Bentancur e Danilo (squalificato), l'allenatore bianconero ha potuto scegliere la formazione migliore.

Davanti a Szczesny giocheranno quindi Cuadrado, Bonucci, Demiral e Alex Sandro; mentre a centrocampo agiranno Chiesa, Rabiot, Arthur e Ramsey, con la coppia d'attacco che sarà formata da Morata e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (442): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafà, Mbemba, Diogo Leite, Zaidu; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Luis Diaz