Quattro assist per Pogba contro il Leeds. E la Juventus…

Pogba incanta con il Manchester United, autore di 4 assist in una partita. La Juventus lo sogna, ma nel mentre si avvicina a Locatelli.

Alla prima giornata di Premier League Paul Pogba fa sognare i tifosi del Manchester United . L'ex centrocampista della Juventus nella partita contro il Leeds ha fornito ben 4 assist , entrando di diritto nella stretta cerchia di giocatori ad essere riusciti in questa impresa nel massimo campionato Inglese. Partita vinta senza particolari sussulti da parte dei Red Devils, che dopo aver segnato il gol del vantaggio, subiscono il pareggio da parte di Ayling. Poi però Pogba e company prendono il sopravvento e dilagano, vincendo ben 5 a 1. A segno Greenwood, Fred e Bruno Fernandes, autore di un'incredibile tripletta.

Venduto per la cifra record di 105 milioni di euro nell'estate 2016, Pogba è uno dei più grandi rimpianti/sogni di ogni tifoso bianconero. Vista la sua attuale valutazione, è difficile infatti poter pensare di acquistare nuovamente il talento francese. D'altra parte però chiamare rimpianto un giocatore venduto a quella cifra sembra per lo meno un'esagerazione. Quel che è certo è che Pogba in questo momento farebbe decisamente comodo alla Juventus. Il centrocampo è senza ombra di dubbio il reparto che più ha bisogno di rinforzi, e il francese sarebbe un innesto di livello internazionale... destinato a rimanere un sogno.