Juventus: Pogba ancora out contro la Fiorentina punta in Nantes

Il calciatore francese ancora non è sceso in campo dall'inizio della stagione a causa del protrarsi del suo infortunio

redazionejuvenews

La Juventus è scesa in campo questa mattina per preparare la partita in programma domenica contro la Fiorentina, che arriverà ospite tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I bianconeri hanno effettuato la seduta di allenamento questa mattina, dopo quella aperta al pubblico di ieri, e le indicazioni che sono arrivate hanno confermato l'assenza, ancora una volta, di Paul Pogba, che non dovrebbe essere disponibile per la partita contro la Viola.

Il giocatore francese è fuori da prima dell'inizio della stagione, ed ancora non è riuscito a scendere un solo minuto in campo con la magia della Juventus. Il centrocampista sta continuando il suo lavoro personalizzato in palestra per smaltire l'affaticamento ai flessori, e soprattutto per riacquistare tono muscolare in vista del suo ritorno in campo, che ancora non sembra avere una data prestabilita. Il Polpo sarebbe dovuto scendere in campo giornata da gennaio, ma alcune complicazioni ne hanno rimandato l'esordio.

Il giocatore sta lavorando senza sosta per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e per cercare di rientrare ad aiutare al più presto la squadra, impegnata nella rincorsa delle prime posizioni in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti subita, ed in attesa della pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, che potrebbe togliere la penalizzazione.