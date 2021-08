Da Pjanic fino a Icardi: le ultime trattative della Juventus

Ultime ore prima della fine dell'estate, la Juventus proverà un colpo last minute? Ecco tutte le trattive bianconere.

Meno di 24 ore alla fine del mercato estivo 2021. La Juventus fino ad ora ha ceduto Cristiano Ronaldo e acquistato Locatelli, Kean , Kaio Jorge e Ihattaren (che verrà girato in prestito alla Sampdoria per una stagione). I bianconeri si accontenteranno di quanto fatto fino ad ora o proveranno il colpo last minute? Molti trovano che sostituire CR7 con Kean non sia abbastanza e sperano in un nuovo acquisto in attacco, mentre altri pensano che il centrocampo abbia bisogno di altri rinforzi. Il tempo stringe e la dirigenza bianconera proverà sicuramente qualche trattativa dell'ultimo minuto.

Ieri sera parlando della Juventus, il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio ha detto: “Tanti sui social parlano di un blitz della Juve a Parigi per Icardi, ma a noi non risulta. Anche perché all’ultimo giorno un giocatore si prende via mail o con le telefonate. Non ci risultano aperture del PSG, anche se dovesse rimanere Mbappé. Non ci sono state aperture neanche del giocatore. Fino a questo momento, ad ora, non arrivano segnali di una Juve che abbia deciso di fare un altro colpo. La valutazione sul centrocampista ha portato a non fare altri acquisti, poi nel caso diremo se cambieranno le cose nella notte. Non sono registrati passi avanti per Pjanic e nemmeno per Witsel, il Borussia Dortmund non lo cede e non trova il sostituto. Al momento il borsino è più sulla Juve che non fa altri acquisti in entrata”.