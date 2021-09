Si conclude la telenovela Juventus-Pjanic: il bosniaco firma con il Beşiktaş

L'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha lasciato il Barcellona per firmare un nuovo contratto con il Beşiktaş.

L'estate della Juventus è stata caratterizzata da telenovele infinite: prima quella per Locatelli , poi quella per Pjanic e infine quella di Cristiano Ronaldo . Per fortuna, ora tutte le trattative sono terminate. Locatelli dopo mesi di tira e molla con il Sassuolo ha firmato con la Juventus, mentre Cristiano ha lasciato Torino direzione Manchester, sponda United. Ieri è arrivata la parola fine anche per quanto riguarda Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è stato corteggiato dalla Juventus per tutta l'estate , tra indizi e smentite e da entrambe le parti. Massimiliano Allegri avrebbe gradito il ritorno del centrocampista ex Roma, così come il classe 1990 avrebbe gradito il ritorno in Italia. Alla fine però la dirigenza bianconera ha deciso di non affondare il colpo.

Niente da fare, quindi, per la Juventus, che vede svanire uno dei suoi possibili rinforzi a centrocampo. Ironia della sorte, alla fine Pjanic vestirà veramente bianconero, ma non quello di Torino. Il Covid ha messo il club in crisi e investimenti su giocatori di una certa età e con uno stipendio importante come quello di Pjanic non sono più nei piani della società. L'obiettivo della Juventus ora è puntare tutto sui giovani. Non a caso, gli acquisti estivi della Juventus sono stati tutti Under 23: Locatelli, Kean, Kaio Jorge e Ihattaren (girato in prestito alla Sampdoria). Per Pjanic inizia una nuova avventura in terra turca, buona fortuna!