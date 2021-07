Juventus – Pjaca in prestito al Torino, oggi previste le firme

Come riportato da Sky Sport, Juventus e Torino hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marko Pjaca. Mercoledì sono attese le firme.

Dopo settimane di trattative, Juventus e Torino hanno finalmente aggiunto un accordo per il trasferimento di Marko Pjaca. L'attaccante croato classe 1995 si trasferirà al Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Arrivato in bianconero nell'estate del 2016 per 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, Pjaca sarebbe dovuto essere uno dei futuri fenomeni della Juventus. Purtroppo i molti problemi fisici hanno rallentato il processo di crescita del classe 1995. Per questo la Juventus lo ha mandato in prestito in giro per tutta Europa, dallo Schalke fino al Genoa. Proprio lo scorso anno è stato uno dei migliori della sua carriera: 3 gol e 2 assist in 35 presenze stagionali.