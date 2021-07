Juventus – UFFICIALE: Marko Pjaca in prestito al Torino

Pjaca è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante della Juventus passerà ai granata in prestito con diritto di riscatto.

Negli ultimi giorni se n'era parlato a lungo , ora è ufficiale: Marko Pjaca passa dalla Juventus al Torino in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante croato andrà a rinforzare il reparto offensivo granata. Il nuovo tecnico Ivan Juric era alla ricerca di un giocatore che fosse in grado di spaziare sul tutto il fronte offensivo , che potesse giocare da esterno largo nel suo 3-4-3 e all'occorrenza da seconda punta. Pjaca è stato individuato come il giocatore perfetto, in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra.

Anche la Juventus ha voluto augurare in bocca al lupo all'attaccante croato per questa nuova esperienza in prestito: “Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Torino. E' infatti ufficiale il prestito, per una stagione (fino al 30 giugno 2022), con diritto di riscatto. In bocca al lupo per questa nuova avventura!”. I bianconeri sperano vivamente che il classe 1995 possa fare bene in questa stagione, così che il Torino possa riscattare il suo cartellino. In casa Juventus per l'ex Dinamo Zagabria non c'è più spazio, ma trovare una squadra disposta ad acquistarlo direttamente si è rivelato più difficile del previsto. Acquistato nell'estate del 2016 per ben 23 milioni di euro, Pjaca ha deluso le aspettative, anche a causa dei numerosissimi infortuni.