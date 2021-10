Pistocchi: “In Italia nessuno vuole puntare sui giovani. La Juventus…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Pistocchi ha parlato di un argomento molto delicato: i giovani nel calcio italiano.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato di un argomento molto delicato: i giovani nel calcio italiano. " A parole in Italia tutti vogliono i giovani, nei fatti non li vuole nessuno - Ha esordito Pistocchi -. Vengono definiti giovani anche i 2000, ad esempio Fagioli , molto interessante e con buona personalità, ma che è stato spedito a Cremona dalla Juventus. Lucca ha qualità normali, grande potenza, un po' ruvido dal punto di vista tecnico. Ma se pensiamo che ieri sera a San Siro è stato escluso Raspadori, il discorso Lucca-Nazionale è decisamente prematuro. Io però se fossi una grande squadra lo prenderei, visto che non ci sono prospetti simili in giro".

In effetti, ieri sera la Spagna è scesa in campo con un classe 2004 titolare. Gavi, giovane centrocampista del Barcellona, ha disputato una partita di grandissimo livello e personalità. In confronto Raspadori (classe 2ooo) non è più così giovane, eppure in una nazionale italiana in piena emergenza in attacco, ieri la punta del Sassuolo è rimasta in panchina. In Italia nessuno sembra avere tempo di aspettare, di far crescere i futuri campioni. Tutte le squadre vogliono vincere, e vincere subito. Per farlo si punta tutto su giocatori più "anziani", di grande esperienza, ma alla lunga questa non può essere una strategia vincente.