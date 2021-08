Pirlo, dopo la Juventus possibile avventura in Premier? Ecco l’indizio social

L'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha fatto un post molto criptico sul suo profilo Instagram, possibile indizio sul suo futuro?

Dopo una stagione alla guida della Juventus, Andrea Pirlo è stato esonerato per lasciare spazio al ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri. L'annata a Torino dell'ex centrocampista non è stata delle migliori, fatta di alti e bassi. Alla fine dell'anno, però, la Juventus ha portato a casa due coppe, Coppa Italia e Supercoppa italiana, e un piazzamento in Champions League, raggiunto per un soffio all'ultima giornata.