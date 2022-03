Juventus, Perin è ormai una sicurezza: ora il rinnovo

Mattia Perin si dimostra sempre affidabile, ma il contratto scadrà tra pochi mesi e la situazione è intricata.

La Juventus, vittoriosa per 0-1 contro la Fiorentina nell'ultima partita di Coppa Italia, difensivamente ha convinto tutti, con un altro clean sheet portato a casa. Questa volta in porta non c'era Wojciech Szczęsny, primo portiere della Vecchia Signora, ma Mattia Perin, estremo difensore di riserva. Il classe '92, 8 presenze in stagione tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, nelle volte in cui è stato chiamato in causa, ha convinto tutti a suon di buone prestazioni, considerando anche che fare il portiere di coppa non è mai facile, visto che ci si deve far trovare pronti da un momento all'altro. Inoltre, fattore da non sottovalutare, Perin non ha giocato neanche 10 partite su su quasi 40 match disputati dalla Juventus, ma l'ex Genoa non ha mai alzato la voce o polemizzato sullo scarso impiego.