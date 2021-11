La Juventus fa gli auguri a Perin, ma il suo futuro è in bilico

In occasione del suo compleanno, sul proprio sito ufficiale la Juventus ha fatto gli auguri a Mattia Perin. Il suo futuro, però, è in bilico

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha festeggiato il compleanno di Mattia Perin: "Proprio nel giorno in cui la squadra torna al lavoro dopo una piccola pausa in occasione degli impegni delle Nazionali, si festeggia il compleanno di Mattia Perin. Bianconero dal 2018, Mattia è tornato alla Continassa pochi mesi fa, dopo una stagione in prestito al Genoa. E proprio pochi giorni or sono si (e ci) ha fatto un regalo di compleanno anticipato, rendendosi protagonista, insieme ai suoi compagni di reparto, di un convincente clean sheet contro la Fiorentina: una partita in cui Mattia ha messo in mostra le sue doti più importanti, come la prontezza, la reattività, la capacità di guidare il pacchetto arretrato, e, soprattutto, la voglia e il talento di farsi sempre trovare pronto. Esattamente come siamo pronti noi, oggi, ad auguragli il più bel compleanno possibile. Auguri, Mattia!". (Juventus.com)

Perin è un secondo portiere affidabile, in grado di non far rimpiangere Szczesny ogni qualvolta chiamato in causa. Ecco, il 'problema' del portiere italiano è forse proprio questo: è troppo affidabile. Per uno come lui, che in carriera è stato molto spesso titolare, stare in panchina comincia ad essere un problema. Secondo nelle gerarchie rispetto al portiere polacco, sembra che ora Perin, ormai 29enne, voglia tornare ad essere titolare.

Per questo a gennaio il classe 1992 potrebbe chiedere alla Juventus di essere mandato in prestito o venduto in una qualche squadra di Serie A. Per un portiere trovare spazio in una nuova squadra a campionato già in corso non è facilissimo, ma Mattia ha già dimostrato ampiamente le sue qualità. La dirigenza bianconera lo valuta 5 milioni di euro e, anche se a malincuore, potrebbe lasciarlo partire. Per il momento, però, nessuna squadra sembra interessata al suo cartellino. Vedremo se nei prossimi mesi la situazione cambierà. Per il momento non possiamo che farti tantissimi auguri!