Juventus: per la mediana si punta su Khephren Thuram

La Juventus sta continuando a cercare sul mercato soluzioni per migliorare la squadra in vista della prossima stagione

La Juventus sta preparando alla Continassa la prossima stagione, con l'esordio in campionato in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri sta completando la preparazione dopo la tournée negli Stati Uniti; ed il tecnico punta ad arrivare in forma all'inizio del campionato, per non ripetere le false partenze delle ultime due stagioni, quando la Juventus si è trovata subito ad inseguire.

Mentre la squadra lavora sul campo; Cristiano Giuntoli continua il suo lavoro sul mercato per cercare di migliorare la rosa in vista del prossimo anno: dopo la cessione di Arthur alla Fiorentina; in nuovo direttore sportivo bianconero sta per chiudere la trattativa con il Monaco per il passaggio di Zakaria in Francia: la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, più alcuni bonus legati al rendimento del giocatore.

Lo svizzero non è l'unico che dovrebbe però lasciare la mediana di Madama: Giuntoli lavora infatti anche sui prestiti di Miretti, Nicolussi e Barrenechea; e con la loro uscita potrebbe tornare sul mercato per il centrocampo. Le ultime voci di mercato sussurrano il nome del mediano del Nizza Khephren Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian e fratello del neo interista Marcus. I contatti tra le due squadre sono avviati, ma la Juventus dovrà prima far cassa per poi gettarsi sul prospetto francese, già nel mirino lo scorso anno, e conteso con Liverpool e PSG.