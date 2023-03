Antonio Conte alla Juventus, parla Alfredo Pedullà / News

Penalizzazione e risultati altalenanti. È una Juve che ha perso alcune delle sue certezze, ma che nonostante questo rimane ancora in corsa su tutti i fronti. Dalla Coppa Italia - ad aprile le semifinali - al campionato, che potrebbe regalare sorprese soprattutto sul fronte penalizzazione, passando per l’Europa. La squadra di Allegri nonostante tutto non ha alcun obiettivo precluso ma, intanto, il futuro regala poche certezze e tanti, troppi dubbi. A partire da quelli societari fino ad arrivare agli inevitabili dubbi sulla guida tecnica.