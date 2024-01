Juventus, in chiusura il colpo Pedro Felipe dal Palmeiras

La Juventus è in chiusura per un altro colpo green: in arrivo dal Palmeiras il difensore Pedro Felipe in prestito.

Nuovo colpo in prospettiva per la Juventus. Il club bianconero è in dirittura d'arrivo per Pedro Felipe, calciatore del Palmeiras.

Ecco le informazioni del contratto del calciatore brasiliano, pubblicate da Gianluca Di Marzio: "Si aggregherà alla Next Gen in Lega Pro Bianconeri che avranno l'opzione sull'acquisto di 2 milioni di euro. Il giocatore sarà in Italia la prossima settimana".

La Vecchia Signora, infatti, si sta muovendo molto sul fronte Next Gen e U19, per garantire alle due seconde squadre i necessari rinforzi e per risalire in classifica, oltre a fornire potenziali calciatori per la prima squadra di Allegri, che negli ultimi tempi ha attinto molto dalla Next Gen.

