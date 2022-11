Juventus, partnership con C2C per il ventennale del Festival

La Juventus entra anche nel mondo della musica. Il club bianconero sarà uno dei principali sponsor del Festival a Torino di C2C.

redazionejuvenews

La Juventussi muove oltre il rettangolo di gioco. Il club bianconero, con un comunicato ufficiale, ha reso nota la collaborazione con C2C, per fare da sponsor al Festival che si terrà a Torino nel mese di novembre. Ecco tutte le specifiche: "Continuano le attività di Juventus oltre il calcio, con la musica grande protagonista. In questi giorni, a Torino, va in scena il C2C Festival, nato nel 2002 come Club To Club e che quest’anno celebra i suoi vent’anni. Juventus è partner dell’evento. Quattro giorni di musica, performance e conversazioni, dal 3 al 6 novembre: location principali le magnifiche OGR e il Lingotto in una veste inedita.

Un festival da record, con 35.000 partecipanti da 40 nazioni da tutto il mondo, 35 artisti e 31 show. Un evento in grado di abbattere definitivamente i confini tra generi musicali. E, come detto, Juventus è Official partner del Festival, con la Juventus Platform, piattaforma dedicata agli ospiti del Festival e di Juventus di fronte al main stage.

A conferma di una collaborazione profonda, Romy, che si esibirà al C2C nella serata di sabato 5 novembre, suonerà anche all’Allianz Stadium, domenica 6 novembre in occasione di Juventus - Inter. Saranno inoltre coinvolti Carlo Pastore e Lil C che racconteranno la partnership e l’esperienza a Torino con C2C Festival e Juventus. Quest’ultima ha impreziosito il pre-partita di Juventus – PSG qualche giorno fa. Juventus e C2C Festival avevano collaborato anche in passato. Un esempio recente è il lancio della divisa Away 21/22 presentata proprio con un film in collaborazione. Ora sono pronte a condividere serate indimenticabili a Torino".