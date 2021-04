Juventus-Parma: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra poco in campo contro il Parma per la partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri dovranno riscattare la sconfitta subita a Bergamo domenica contro l'Atalanta, che ha complicato i piani per la qualificazione alla prossima Champions League: la Juventus è infatti al quarto posto in classifica, con il Napoli che è a soli due punti dai bianconeri e la Lazio, in caso di vittoria nel recupero contro il Torino, ad uno.

La squadra di Andrea Pirlo è chiamata quindi a vincere questa sera per non complicare ulteriormente la situazione in classifica: Ronaldo e compagni dovranno anche riuscire ad isolarsi dalle voci esterne sulla Superlega, che in 48 ore sembra essere naufragata, come ammesso dallo stesso presidente Andrea Agnelli: "Voglio essere franco e onesto, non penso che il progetto possa continuare con 5 o 6 squadre. Non parlerei tanto di dove è andato questo progetto, piuttosto del fatto che resto convinto della sua bellezza, del valore che si sarebbe sviluppato a piramide, della creazione della più bella competizione al mondo ma evidentemente non sarà così. Voglio dire che non credo che il progetto possa andare avanti".

Testa al Parma quindi con la Juventus che scenderà in campo con Gianluigi Buffon che riprenderà il posto tra i pali. Davanti a lui la coppia centrale sarà formata da De Ligt e Bonucci con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo si rivede dal primo minuto Arthur, che farà coppia con Rodrigo Bentancur. Sulle fasce Cuadrado e McKennie, mentre in attacco la coppia offensiva sarà composta da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, rispettivamente a tre e un gol da quota 100 in maglia bianconera.

JUVENTUS (442): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Gervinho, Pellè