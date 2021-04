Juventus-Parma: la probabile formazione bianconera

Le due squadre questa sera in campo

redazionejuvenews

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Parma per la partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono usciti sconfitti dalla trasferta di Bergamo di domenica, dove la squadra di Gasperini si è imposta per 1-0 grazie ad una rete nel finale. La Juventus è chiamata quindi a vincere questa sera per non complicare ulteriormente la corsa Champions, che la vede al quarto posto con due punti di vantaggio sul Napoli quinto.

Andrea Pirlo ha parlato ieri in conferenza stampa dando qualche suggerimento per la formazione di questa sera: "La squadra sta abbastanza bene, stiamo ancora recuperando da domenica dove abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale. Ho in testa già a alcune rotazioni ma non ne cambierò tanti. Ci saranno Buffon e Ronaldo, e anche Dybala, che domenica ha dimostrato di essere in un buono stato di forma. A lui serve continuità ed è giusto dargliela da domani". Queste le parole del tecnico che ha parlato anche di Arthur: "Era un po' rammaricato per come è entrato, è sereno, ha voglia di giocare e ristare bene, sappiamo che rende meglio dall'inizio ma era una scelta che domenica dovevo fare".

Davanti a Buffon la coppia centrale dovrebbe essere composta da Chiellini e De Ligt, con Cuadrado e Danilo che dovrebbero agire sulle fasce. A centrocampo al centro agiranno Arthur, che tornerà dal primo minuto, con Bentancur al suo fianco. Se su una fascia è poi sicura la presenza di Kulusevski, sull'altra dovrebbe agire uno tra Rabiot e McKennie, con il francese favorito. In attacco insieme a Cristiano Ronaldo giocherà Dybala, come annunciato da Andrea Pirlo in conferenza stampa.

JUVENTUS (442): Buffon; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Rabiot; Dybala, Cristiano Ronaldo

PARMA (433): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila